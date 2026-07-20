டிரைவர் கைது

UPDATED : ஜூலை 20, 2026 06:12 PM
ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:03 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரத்தை சேர்ந்த 19 வயது மாணவி அரசு சட்டக் கல்லுாரியில் படித்து வருகிறார். கல்லூரிக்கு சென்று திரும்பிய போது திருப்புல்லாணி அருகே பள்ளபச்சேரியைச் சேர்ந்த கார் டிரைவர் தினேஷ்குமார் 28, பின் தொடர்ந்து காதலிக்குமாறு வற்புறுத்தியுள்ளார். இதற்கு மறுப்பு தெரிவித்த ஆத்திரத்தில் மாணவியை தாக்கியுனாார். ராமநாதபுரம் பஜார் போலீசார் தினேஷ்குமாரை கைது செய்தனர்.
லாட்டரி விற்றவர் கைது
ராமநாதபுரம்: அரண்மனை பகுதியில் பஜார் போலீசார் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர். அப்போது சந்தேகப்படும் வகையில் நின்ற சிக்கந்தர் வடக்கு தெருவை சேர்ந்த ரமேஷ் 49, என்பவரிடம் விசாரித்தனர். அவரை சோதனை செய்த போது வட கிழக்கு மாநிலங்களை சேர்ந்த தடை செய்யப்பட்ட 8 லாட்டரி டிக்கெட்கள் விற்பனைக்காக வைத்திருந்தது தெரிய வந்தது. அவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
மணல் கடத்தல்
பரமக்குடி: பார்த்திபனுார் குலந்தாபுரி கிராமத்தில் மணல் கடத்துவதாக போலீசுக்கு தகவல் கிடைத்தது. கிராமத்திற்கு சென்று போலீசார் சோதனை செய்த போது லாரி மற்றும் மணல் அள்ளும் இயந்திரம் மூலம் மணல் கடத்தியது தெரிய வந்தது. வி.ஏ.ஓ., துரை செல்வம் அளித்த புகாரின் பேரில் குலந்தாபுரியை சேர்ந்த மாதவன் 35, கண்ணன் 41, ஆகியோர் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிந்தனர். சூதாடிய 4 பேர் கைது
கமுதி: கமுதி அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம் அருகே சூதாட்டம் நடப்பதாக போலீசுக்கு தகவல் கிடைத்தது. அங்கு சென்ற போலீசார் பணம் வைத்து சூதாடிய சேகநாதபுரம் ராமர் 46, கிடாரிகுளம் ராமகிருஷ்ணன் 53, கே.வாகைகுளம் முத்துராமலிங்கம் 50, கோட்டைமேடு செந்துாரப்பாண்டி 53, ஆகியோரை கைது செய்தனர். அவர்களிடம் இருந்து 3 சீட்டு கட்டுகள், ரூ.1200 பறிமுதல் செய்தனர்.