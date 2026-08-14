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﻿ போலீஸ் செய்திகள்

﻿ போலீஸ் செய்திகள்

ADDED : ஆக 14, 2026 12:20 AM

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ADDED : ஆக 14, 2026 12:20 AM

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டூவீலர் திருட்டு ராமநாதபுரம்: வடக்குத் தெருவைச் சேர்ந்தவர் பசுபதிராஜா. ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனை அருகே தனது டூவீலரை ஆக.,7ல் நிறுத்தியுள்ளார். மறுநாள் காலை வந்து பார்த்த போது திருடு போனது. ராமநாதபுரம் பஜார் போலீசார் அங்குள்ள கண்காணிப்பு கேமராவை பரிசோதித்த போது சின்னக்கடை பகுதியை சேர்ந்த நாகூர்கனி 36, திருடி சென்றது தெரிய வந்தது. அவரை போலீசார் கைது செய்து விசாரிக்கின்றனர்.

டிராக்டர் மோதி விபத்து ராமநாதபுரம்: சூரன்கோட்டை காலனி பகுதியை சேர்ந்த கண்ணன் மகன் கவிராஜ் 26. ராமநாதபுரம்--தேவிபட்டினம் ரோட்டில் டூவீலரில் சென்றுள்ளார். பேராவூர் அருகே முன்னாள் சென்ற டிராக்டர் திடீரென திரும்பியதால் டூவீலர் மோதி கவிராஜ் காயமடைந்தார். டிராக்டரை ஓட்டி வந்த முதுகுளத்துார், ஓரிவயலை சேர்ந்த அழகர்சாமியை 52, மீது வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனர்.

இரு விபத்தில் இருவர் பலி திருவாடானை: சிவகங்கை மாவட்டம் தேவகோட்டை அருகே செய்யானேந்தல் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் சிலுவைமுத்து 70. இவர் டூவீலரில் திருச்சி-ராமேஸ்வரம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் கருமொழி செக்போஸ்ட் அருகே சென்ற போது ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து தர்மபுரி நோக்கி சென்ற சுற்றுலா பஸ் மோதியதில் சிலுவைமுத்து அதே இடத்தில் இறந்தார். திருவாடானை போலீசார் பஸ் டிரைவர் தர்மபுரி மாவட்டம் பாலகோட்டையை சேர்ந்த விக்னேஷ் 24, என்பவரை கைது செய்தனர்.

திருவாடானை அருகே கிளியூர் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் சுரேஷ் 40. கூலி தொழிலாளியான இவர் சின்னக்கீர மங்கலத்தில் உள்ள தனியார் திருமணமகால் அருகே நடந்து சென்றார். அப்போது டூவீலர் மோதியதில் அதே இடத்தில் பலியானார். திருவாடானை போலீசார் டூவீலர் ஓட்டிய வத்தாபட்டி ராஜேந்திரன் 60, என்பவரை கைது செய்தனர்.

பெண்ணை தாக்கியவர் கைது சாயல்குடி: சாயல்குடி அருகே பூப்பாண்டியபுரத்தை சேர்ந்தவர் பெரியசாமி. இவரது மனைவி மாரியம்மாள் 55. நேற்று முன் தினம் மதியம் 1:00 மணிக்கு மலட்டாற்று பாலத்தின் கீழ் உள்ள தொட்டியில் குளித்துக் கொண்டிருந்தார். அப்போது அதே ஊரைச் சேர்ந்த தொழிலாளி சந்திர சேகர் 46, முன்விரோதத்தில் மாரியம்மாள் தலை முடியை இழுத்து அசிங்கமாக பேசி தாக்கினார். சாயல்குடி போலீசில் மாரியம்மாள் புகாரில் இன்ஸ்பெக்டர் அன்னராஜ் வழக்கு பதிந்து பெண்ணை தாக்கிய சந்திரசேகரை கைது செய்தார்.

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