/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/சேதமடைந்த நிலையில் போலீசார் குடியிருப்பு
UPDATED : நவ 15, 2026 08:02 PM
ADDED : நவ 15, 2026 08:00 PM
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கீழக்கரை: கீழக்கரை போலீஸ் ஸ்டேஷன் பின்புறம் உள்ள போலீஸ் குடியிருப்பு சேதமடைந்து இடிபாடுகளுடன் ஆபத்தான நிலையில் உள்ளதால் விஷஜந்துகளின் நடமாட்டம் உள்ளது. கடந்த 1998ல் கட்டப்பட்ட 20 வீடுகளைக் கொண்ட குடியிருப்பு தற்போது பயன்பாட்டின்றி இடிபாடுகளுடன் உள்ளது. 2013க்கு பிறகு போலீஸ் குடியிருப்பு முழுவதுமாக காலி செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதனருகே பொதுமக்கள் மற்றும் போலீசார் செல்லக்கூட வழியில்லாத நிலை உள்ளது. சீமைக்கருவேல மரம் மற்றும் புதர் அடர்ந்து வளர்ந்துள்ளதால் விஷ ஜந்துக்களின் நடமாட்டம் உள்ளது. எனவே கீழக்கரை போலீசாருக்கு புதிய குடியிருப்பு அமைத்துதர அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.