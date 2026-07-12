ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் போக்குவரத்து விதிமீறல் வழக்குகளில் ரூ.20 லட்சம் அபராதம் :20 நாட்களுக்குள் வசூலிக்கப்பட்ட நிலையில் போலீசார் எச்சரிக்கை
ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் போக்குவரத்து விதிமீறல் வழக்குகளில் ரூ.20 லட்சம் அபராதம் :20 நாட்களுக்குள் வசூலிக்கப்பட்ட நிலையில் போலீசார் எச்சரிக்கை
ADDED : ஜூலை 12, 2026 01:21 AM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் கடந்த இரு வாரத்தில் போக்குவரத்து விதிமீறலில் ஈடுபட்ட 3000 பேருக்கும் மேற்பட்ட வாகன ஓட்டிகளுக்கு ரூ.20 லட்சம் வரை அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாவட்டத்தின் முக்கிய சாலைகளிலும், நகர் பகுதியிலும் காலை, மாலை நேரங்களில் போக்குவரத்து நெரிசலால் வாகன ஓட்டிகள் சிரமப்படுகின்றனர். இதனால் தினமும் காலை 8:00 முதல் 10:30 மணி வரை முக்கிய சாலை சந்திப்புகளில் போக்குவரத்து போலீசார் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். விபத்தால் ஏற்படும் உயிரிழப்பு, வாகன நெரிசலை கட்டுப்படுத்த விதிமீறலில் ஈடுபடும் வாகன ஓட்டிகளுக்கு அபராதம் போக்குவரத்து போலீசார் விதிக்கின்றனர்.
போலீசாருக்கு வழங்கப்பட்ட கையடக்க கருவி மூலம் கண்காணிப்பு கேமரா, போலீசாரின் அலைபேசி மூலம் எடுக்கும் புகைப்பட ஆதாரங்களை அடிப்படையாக வைத்து அபராதம் விதிக்கின்றனர். அதன்படி கடந்த இருவாரங்களில் 3500 பேருக்கு ரூ.20 லட்சம் வரை அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் அதிகபட்சமாக ஹெல்மெட் அணியாமல் வாகனம் ஓட்டிய 2000 வாகன ஓட்டிகளுக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
போக்குவரத்து போலீசார் கூறியதாவது:
போக்குவரத்து விதி மீறல்களால் விபத்தில் உயிரிழப்போரின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கிறது. இதனை கட்டுப்படுத்துவதற்காக உரிய ஆவணங்களுடன், ஹெல்மெட் அணிந்து வாகனம் ஓட்டுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. விதிகளை மீறும் வாகன ஓட்டிகளுக்கு மட்டும் அபராதம் விதிக்கப்படுகிறது. மது அருந்தி வாகனம் ஓட்டினால் ரூ.10 ஆயிரம் அபராதம் விதிக்கப்படும்.
மேலும் லைசன்ஸ் தற்காலிகமாக ரத்து செய்யப்படும். அதிவேகமாக வாகனம் ஓட்டுவோர், சிக்னலை மீறி செல்வோருக்கு ரூ.1000 முதல் ரூ.5000 வரை அபராதம் விதிக்கப்படுகிறது. பெற்றோர்கள் சிறுவர்களிடம் வாகனங்கள் வழங்குவதை தவிர்க்க வேண்டும். சிறுவர்கள் வாகனம் ஓட்டி வந்தால் அவர்களின் பெற்றோருக்கு ரூ.25 ஆயிரம் அபராதத்துடன் சிறை தண்டனை விதிக்கப்படும்.
டூவீலர்களில் செல்வோரும் பின்னால் அமர்ந்திருப்போரும் கட்டாயம் ஹெல்மெட் அணிந்திருக்க வேண்டும். இல்லையென்றால் ரூ.1000 அபராதம் விதிக்கப்படும். சரக்கு வாகனங்களில் ஆட்களை ஏற்றி சென்றால் வாகனம் பறிமுதல் செய்யப்படும் என்றனர். ---