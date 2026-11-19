ADDED : நவ 18, 2026 06:32 PM
திருவாடானை: திருவாடானை சட்டசபை தொகுதியில் உள்ள 378 ஓட்டுச்சாவடிகளிலும் வாக்காளர் சிறப்பு முகாம் நடப்பதை முன்னிட்டு ஓட்டுச்சாவடி நிலை அலுவலர்களுக்கான சிறப்பு பயிற்சி முகாம் இன்று (நவ.,18) நடந்தது. இது குறித்து தேர்தல் அலுவலர்கள் கூறியதாவது:
வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்த்தல், நீக்கல் மற்றும் திருத்தங்கள் செய்வதற்கான சிறப்பு முகாம்கள் நவ.,21, 22, 29 மற்றும் டிச.,5 ஆகிய நான்கு நாட்களில் நடக்கிறது. திருவாடானை சட்டசபை தொகுதியில் உள்ள 378 ஓட்டுச்சாவடிகளிலும் இம்முகாம் நடைபெறும். மக்களுக்கு படிவங்களை முறையாக பூர்த்தி செய்வதை உறுதி செய்யும் நோக்கில் இன்று ஓட்டுச்சாவடி அலுவலர்களுக்கான சிறப்பு பயிற்சி முகாம் நடத்தப்பட்டது.
இதில் படிவங்களை எப்படி கையாள்வது என்பது குறித்து விரிவான அறிவுரைகள் வழங்கப்பட்டன. புதிதாக பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க விரும்பும் தகுதியான இளம் வாக்காளர்கள் பெயர்களை சேர்க்க, நீக்க, முகவரி மாற்றம் போன்ற திருத்தங்களை மேற்கொள்ள விரும்பும் மக்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் என்றனர்.