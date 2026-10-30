/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/பரமக்குடியில் ஓட்டுச்சாவடி மறுசீரமைப்பு ஆலோசனை
UPDATED : அக் 25, 2026 12:05 AM
ADDED : அக் 25, 2026 12:02 AM
அ நிறம் | அளவு
பரமக்குடி: பரமக்குடியில் ஓட்டுச் சாவடி மறு சீரமைப்பு குறித்த ஆலோசனைக் கூட்டம் நடந்தது.
வருவாய் கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் நடந்த கூட்டத்திற்கு சப்–கலெக்டர் வினோதினி தலைமை வகித்தார்.
அப்போது விடுபட்ட வாக்காளர்கள், இளம் வாக்காளர்கள் மற்றும் முதன்முறை வாக்காளர்கள் அனைவரும் வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்க்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றனர்.
நேர்முக உதவியாளர் அமர்நாத், தாசில்தார் ரங்கராஜு, நகராட்சி கமிஷனர் சங்கர் உள்ளிட்ட அலுவலர்கள், அரசியல் கட்சி பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றனர்.