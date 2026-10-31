பூக்குளம் கிராம ரோடு சேதம் வாகன ஓட்டிகளுக்கு ஆபத்து
பூக்குளம் கிராம ரோடு சேதம் வாகன ஓட்டிகளுக்கு ஆபத்து
UPDATED : அக் 31, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 30, 2026 11:06 PM
முதுகுளத்துார்: முதுகுளத்துார் அருகே பூக்குளம் கிராம தார் ரோடு சேதமடைந்துள்ளதால் மக்கள் விபத்து அச்சத்தில் பயணிக்கின்றனர்.
பூக்குளம் கிராமத்தில் 400க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசிக்கின்றனர். இங்கு கோகுலநகர் விலக்கு ரோட்டில் இருந்து கண்மாய் கரையில் பூக்குளம் செல்லும் தார் ரோடு ஜல்லிக்கற்கள் பெயர்ந்து குண்டும் குழியுமாக நடப்பதற்கு லாயகற்ற ரோடாக மாறியுள்ளது. இவ்வழியே வாகனங்களில் செல்வதற்கு மக்கள் அச்சப்படுகின்றனர்.
கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அரசு பஸ் சென்ற நிலையில் தற்போது இவ்வழியே பஸ் இயக்கப்படவில்லை. எதிரே வரும் வாகனங்களுக்கு வழிவிட்டு செல்லும் போது கண்மாய் கரையில் கவிழ்ந்து விபத்து ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.
டூவீலரில் செல்பவர்கள் விபத்தில் சிக்குகின்றனர். இதனால் இரவு நேரத்தில் 5 கி.மீ., சுற்றிச் செல்லும் அவலநிலை உள்ளது.
இதுகுறித்து பலமுறை புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. உடனடியாக ரோட்டை சீரமைக்க வேண்டும் என மக்கள் வலியுறுத்தினர்.