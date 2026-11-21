UPDATED : நவ 20, 2026 07:22 PM
ADDED : நவ 20, 2026 07:16 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் அரண்மனை வளாகத்தில் உள்ள அஞ்சலக கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் கோட்ட அளவிலான தபால் சேவை குறை தீர்க்கும் முகாம் டிச.,3ல் மதியம் 12:00 மணிக்கு நடக்கிறது. குறைகள் வந்து சேர வேண்டிய கடைசி நாள் நவ.,28 ஆகும்.
புகாரில் தபால் அனுப்பப்பட்ட தேதி, நேரம், அனுப்பியவர், பெறுபவரின் முகவரி, ரசீது எண், பணவிடை (மணியார்டர்), துரித தபால், ஆகிய விவரங்கள் இருக்க வேண்டும். சேமிப்பு, காப்பீடு கணக்கு எண், வைத்திருப்பவரின் பெயர், முகவரி, பாலிசிதாரரின் பெயர், பணம் செலுத்திய அலுவலகத்தின் பெயர், கடிதத் தொடர்புகள் ஏதேனும் இருப்பின் அதனையும் புகாருடன் இணைக்க வேண்டும். ஏற்கனவே மனு கொடுத்து அதற்குரிய பதிலால் திருப்தி அடையாதவர்கள், தங்களது குறைகளை மட்டும் அனுப்பி வைக்கலாம். புதிதாக அனுப்ப வேண்டாம். தனியார் கூரியரில் அனுப்ப கூடாது. தபால் உறையின் மீது தபால் சேவை குறை தீர்க்கும் முகாம் - டிச.,- 2026 எனக் குறிப்பிட்டு கோட்டக் கண்காணிப்பாளர், தபால் சேவை குறை தீர்க்கும் முகாம், ராமநாதபுரம் அஞ்சல் கோட்டம், ராமநாதபுரம் – 623 501. doramanathapuram.tn@indiapost.gov.in முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும் என கோட்ட கண்காணிப்பாளர் உமா ராணி தெரிவித்துள்ளார்.