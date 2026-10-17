ரோட்டை உயர்த்தி அமைப்பதால் பள்ளமான தரைத்தளம்: வீட்டிற்குள் தேங்கும் தண்ணீர்
ரோட்டை உயர்த்தி அமைப்பதால் பள்ளமான தரைத்தளம்: வீட்டிற்குள் தேங்கும் தண்ணீர்
UPDATED : அக் 17, 2026 03:28 AM
ADDED : அக் 16, 2026 10:24 PM
முதுகுளத்துார்:
முதுகுளத்துார் அரசு மருத்துவமனை 1வது தெருவில் 70க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசிக்கின்றனர். கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் புதிய பேவர் பிளாக் ரோடு அமைக்கும் பணி நடந்தது.
அப்போது பழைய ரோட்டை அப்புறப்படுத்தாமல் அதன் மேலே ரோட்டை உயர்த்தி அமைப்பதால் வீட்டின் தரைத்தளம் பள்ளமாகி மழை பெய்தால் தண்ணீர் வீட்டிற்குள் புகுந்து குளம் போல் தேங்குகிறது. இதுகுறித்து பலமுறை புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை இல்லை.
க டந்த 2004ல் இருந்து 2012 வரை மூன்று முறை சிமென்ட் ரோடு அமைக்கப்பட்டது. அப்போது பழைய ரோட்டை அப்புறப்படுத்தாமல் மேலே ரோடு போட்டுள்ளனர்.
இதனால் தெருவில் ரோடு 3 அடி வரை உயர்ந்துள்ளது. வீட்டின் நுழைவு வாயில் படிக்கட்டுகள் சிமென்ட் ரோட்டிற்கு கீழ் மூழ்கிவிட்டது.
அரசு அறிவித்திருந்த அரசாணையை மீறி பழைய ரோட்டை அப்புறப்படுத்தாமல் மேலும் மேலே ரோடு அமைக்கின்றனர். இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் குறிப்பிட்ட துாரம் மட்டும் ரோடு அமைக்காமல் கிடப்பில் விட்டுள்ள னர்.
தற்போது பெய்த மழைக்கு வீட்டில் மழைநீர் குளம் போல் தேங்கியது. மேலும் கழிவுநீர் செல்ல வழியில்லாததால் தண்ணீருடன் தேங்கி தொற்று நோய் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.
எனவே தெருவில் பழைய ரோட்டை பெயர்த்து புதிதாக ரோடு அமைத்தும், கழிவுநீர் கால்வாய் அமைக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மக்கள் வலியுறுத்தினர்.