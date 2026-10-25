/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ பவுர்ணமி விளக்கு பூஜை
ADDED : செப் 26, 2026 03:41 PM
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முதுகுளத்துார்: முதுகுளத்துார் அருகே கீழக்காஞ்சிரங்குளம் கிராமத்தில் மகாதேவர் கோயிலில் புரட்டாசி மாத பவுர்ணமியை முன்னிட்டு விளக்கு பூஜை நடந்தது. மகாதேவருக்கு பால், சந்தனம், மஞ்சள் உட்பட பொருட்களால் அபிஷேகம் செய்து அலங்காரத்தில் தீபாராதனை நடந்தது. 108 விளக்கு பூஜை நடந்தது. இதே போன்று முதுகுளத்துார் செல்லி அம்மனுக்கு மஞ்சள், பால், திரவிய பொடி உட்பட பொருட்களால் அபிஷேகம் நடந்தது.
முதுகுளத்துார் திரிபுரசுந்தரி பத்ரகாளியம்மன் சிறப்பு பூஜை நடந்தது. முதுகுளத்துார் அருகே சித்திரங்குடியில் சீலைக்காரி அம்மன் கோயிலில் பவுர்ணமி பூஜை நடந்தது. சீலைக்காரி அம்மனுக்கு பால், சந்தனம், மஞ்சள் உட்பட பொருட்களால் அபிஷேகம் தீபாராதனை நடந்தது.அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.