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தி.மு.க., ஆலோசனை கூட்டத்தின் போது மின்தடை

தி.மு.க., ஆலோசனை கூட்டத்தின் போது மின்தடை

UPDATED : அக் 23, 2026 07:44 PM

ADDED : அக் 23, 2026 07:39 PM

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UPDATED : அக் 23, 2026 07:44 PM ADDED : அக் 23, 2026 07:39 PM

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கமுதி: கமுதியில் தி.மு.க., நிர்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டத்தின் போது மின்தடை ஏற்பட்டது.

கமுதியில் பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவர் குருபூஜை விழாவிற்கு வரும் தி.மு.க., தலைவர் ஸ்டாலினுக்கு வரவேற்பு அளிப்பது குறித்த ஆலோசனை கூட்டம் நடந்தது. அப்போது ராமநாதபுரம் எம்.எல்.ஏ., காதர்பாட்சா பேச துவங்கிய போது மின்தடை ஏற்பட்டது. பலர் வெளியில் சென்றனர். இதையடுத்து த.வெ.க., ஆட்சியில் மின்வெட்டு, கொலைகள் அதிகரித்துள்ளது என அரசை விமர்சித்து நிர்வாகிகள் பேசினர்.

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