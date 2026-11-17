/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/நாளை (நவ.,17) மின்தடை
ADDED : நவ 16, 2026 07:52 PM
அ நிறம் | அளவு
(காலை 9:00 – மதியம் 2:00 மணி)* மண்டபம் துணை மின் நிலையம்: மண்டபம், அரியமான், சுந்தரமுடையான், வேதாளை, மரைக்காயர் பட்டினம், பாம்பன், அக்காள்மடம், தங்கச்சிமடம், அரியாங்குண்டு, ராமேஸ்வரம், வடகாடு, வேர்க்கோடு, புதுரோடு, சம்பை, ஓலைக்குடா.
* பெருங்குளம் துணை மின் நிலையம்: பெருங்குளம், நாகாச்சி, தாமரைக்குளம், சேர்வைகாரவூருணி, வாலாந்தரவை, வழுதுார், புதுமடம், உச்சிப்புளி, மானாங்குடி, இருமேனி, பிரப்பனவலசை, பனைக்குளம், ஆற்றாங்கரை, அழகன்குளம், புதுவலசை, தேர்போகி.–