முதுகுளத்துார், கமுதியில் பகுதியில் மின் தடையால் மக்கள் சிரமம்
முதுகுளத்துார், கமுதியில் பகுதியில் மின் தடையால் மக்கள் சிரமம்
UPDATED : அக் 09, 2026 06:20 PM
ADDED : அக் 09, 2026 06:17 PM
முதுகுளத்துார்: கமுதி,முதுகுளத்துார் பகுதியில் அறிவிக்கப்படாத நிலையில் அடிக்கடி ஏற்படும் மின்தடையால் மக்கள் சிரமப்படுகின்றனர்.
முதுகுளத்துார் துணை மின் நிலையத்திலிருந்து முதுகுளத்துார் பேரூராட்சியில் வீடுகள் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள கிராமங்களுக்கு மின்சப்ளை செய்யப்படுகிறது. முதுகுளத்துார் பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் அடிக்கடி மின்தடை ஏற்படுகிறது. இதனால் மருத்துவமனைகளில் நோயாளிகள் அவதிப்படுகின்றனர். அரசு அலுவலகங்களில் மக்கள் சிரமப்படுகின்றனர். வணிகம் பாதிக்கப்பட்டு வருகிறது.
அடிக்கடி ஏற்படும் மின்தடையால் பேரூராட்சி சார்பில் தண்ணீர் திறந்து விட முடியாமல் தவிக்கின்றனர். இதனால் மோட்டார் உள்ளிட்ட வீடுகளில் எலெக்ட்ரிக் பொருட்களும் பழுதடைந்து வருகிறது. இதே போன்று கமுதி தாலுவிற்கு உட்பட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் அறிவிக்கப்படாத மின்தடையால் மக்கள் சிரமப்படுகின்றனர். முதுகுளத்துார், கமுதி பகுதியில் அடிக்கடி மின்தடை நடக்காமல் இருக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று மக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.
கமுதி, முதுகுளத்துார் பகுதியில் அவ்வப்போது மழை பெய்து வருவதால் மரங்கள் சாய்ந்து மின்தடை ஏற்படும் நிலையில் அதனை சரி செய்யும் பணியில் பணியாளர்கள் ஈடுபடுவதால் அறிவிக்கப்படாமல் மின்தடை ஏற்படும் நிலை உள்ளது என்று மின்வாரியத்துறையினர் கூறினர்.