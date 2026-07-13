/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ கோயில்களில் பிரதோஷ வழிபாடு
ADDED : ஜூலை 13, 2026 12:05 AM
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பரமக்குடி: பரமக்குடியில் உள்ள சிவன் மற்றும் பெருமாள் கோயில்களில் பிரதோஷ விழா நடந்தது.
பரமக்குடி விசாலாட்சி அம்பிகா சந்திரசேகர சுவாமி (ஈஸ்வரன்) கோயில், மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோயில்களில் நேற்று மாலை 4:00 மணிக்கு பிரதோஷ நந்திக்கு அபிஷேகம் நடந்தது.
பின்னர் சுவாமி, அம்பாள் கோயில் ரிஷப வாகனத்தில் பிரகாரத்தில் சுற்றி வந்தனர்.
தீபாராதனைகள் நடந்து பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது.
எமனேஸ்வரமுடையவர் கோயில் பிரதோஷநந்திக்கு அபிஷேகம் நடந்து சுவாமி வலம் வந்தார்.
நயினார்கோவில் நாகநாத சுவாமி கோயில், மேலப் பெருங்கரை அட்டாள சொக்கநாதர் உள்ளிட்ட அனைத்து சிவன் கோயில்களிலும் பிரதோஷ விழா நடந்தது.
இதேபோல் பிரதோஷ காலத்தில் பெருமாள் கோயில்களில் அருள் பாலிக்கும் லட்சுமி நரசிம்மருக்கு அபிஷேக தீபாராதனைகள் நடந்து, ஏராளமான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்தனர்.