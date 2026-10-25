திருவாடானை மருத்துவமனையில் பிரசவம் : கர்ப்பிணிகள் மகிழ்ச்சி
திருவாடானை மருத்துவமனையில் பிரசவம் : கர்ப்பிணிகள் மகிழ்ச்சி
ADDED : செப் 30, 2026 04:08 AM
திருவாடானை: திருவாடானை அரசு மருத்துவமனையில் கர்ப்பிணிகளுக்கு பிரசவம் பார்ப்பது துவங்கியதால் பெண்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.
திருவாடானை அரசு மருத்துவமனையில் போதிய டாக்டர்கள் இல்லாததால் கர்ப்பிணிகளுக்கு பிரசவம் பார்க்கும் பணிகள் நடைபெறாமல் நிறுத்தப்பட்டிருந்தன.
இதனால் பிரசவத்திற்காக வரும் கிராமப்புற பெண்கள் சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், தேவகோட்டை அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு செல்ல வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. இதன் காரணமாக நீண்ட துாரம் பயணம் செய்வதில் சிரமங்கள் ஏற்பட்டதுடன் தனியார் மருத்துவமனைகளை நாடி அதிகளவில் பணம் செலவு செய்ய வேண்டிய அவல நிலை ஏற்பட்டது.
இந்நிலையில் திருவாடானை அரசு மருத்துவமனையில் பிரசவம் துவங்கியுள்ளது. நேற்று இந்த மருத்துவமனையில் சூச்சனி கிராமத்தை சேர்ந்த ஒரு பெண்ணிற்கு சுகப்பிரசவம் நடந்தது. இதுகுறித்து தலைமை டாக்டர் ஜெகநாதன் கூறியதாவது: திருவாடானை அரசு மருத்துவமனையில் போதிய ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு பிரசவம் பார்க்கும் பணிகள் நடந்து வருகிறது. தற்போது சுகப்பிரசவங்கள் பார்க்கப்பட்டு வரும் நிலையில் விரைவில் அறுவை சிகிச்சை மூலமாகவும் பிரசவம் பார்ப்பதற்கான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இதனால் ஏழை மக்கள் வெளியூர் சென்று வீண் செலவு செய்வது தவிர்க்கப்படும் என்று கூறினார்.