கிராமங்களில் முளைப்பாரி விழா: பூஜை பொருட்கள் விலை உயர்வு
கிராமங்களில் முளைப்பாரி விழா: பூஜை பொருட்கள் விலை உயர்வு
UPDATED : ஜூலை 29, 2026 04:34 PM
ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:30 PM
ஆர்.எஸ்.மங்கலம்: ஆர்.எஸ்.மங்கலம் சுற்றுப்புற கிராமங்களான வெட்டுக்குளம், சீனாங்குடி, வாணியக்குடி, மயிலுாரணி, புல்லமடை, இந்திரா நகர், குல மாணிக்கம், பேரையூர், நாகனேந்தல், ஏ.மணக்குடி உட்பட 20க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் உள்ள முத்து மாரியம்மன் கோயில்களில் முளைப்பாரி உற்சவ விழா நடந்தது.
இப்பகுதி கிராமங்களில் கடந்த எட்டு நாட்களாக நடந்த முளைப்பாரி விழாவை முன்னிட்டு கிராமங்கள் தோறும் பூஜை பொருட்களின் பயன்பாடு அதிகரித்ததால் பூக்கள், மாலை, பூஜை பொருள்களுக்கான தேங்காய், எலுமிச்சை பழம், வாழை மரம் மற்றும் மீன் வகைகள் உள்ளிட்டவைகள் வழக்கத்தை விட இரு மடங்கு விலை உயர்ந்தது.
விலை உயர்வால் பக்தர்கள் பாதிப்படைந்தனர். விழா நடந்த மாரியம்மன் கோயில்களில் சிறப்பு பூஜைகளும், வழிபாடுகளும் நடைபெற்ற பின் முளைப்பாரிகளை குளத்தில் கரைக்கும் நிகழ்வுகள் நடந்தன.