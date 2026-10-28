பெண்கள் பள்ளியில் தனியார் வேன் நிறுத்தம்: பெற்றோர்கள் அதிருப்தி
பெண்கள் பள்ளியில் தனியார் வேன் நிறுத்தம்: பெற்றோர்கள் அதிருப்தி
UPDATED : அக் 28, 2026 03:47 AM
ADDED : அக் 27, 2026 10:36 PM
சாயல்குடி: சாயல்குடியில் அரசு பெண்கள் பள்ளியில் தனியார் வேன்களை நிறுத்துவதால் மாணவிகளின் பாதுகாப்பு கேள்விகுறியாகியுள்ளதாக பெற்றோர்கள் அதிருப்தி தெரிவித்தனர். பெற்றோர் பாஸ்கரன் கூறியதாவது:
சாயல்குடி அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் வெளியூர்களில் இருந்து வரக்கூடிய தலைமையாசிரியர், ஆசிரியர்கள் சிலர் தினமும் வந்து செல்ல தனியார் வேனை பயன்படுத்துகின்றனர். அந்த வேன் பள்ளி வளாகத்திற்குள் காலை முதல் மாலை வரை நிறுத்தப்படுகிறது. வேன் டிரைவருக்கு விதிமுறைகளை மீறி காலை உணவு உள்ளிட்ட பிற வசதிகளையும் செய்கின்றனர்.
இதனால் மாணவி களுக்கு இடையூறு ஏற்படுகிறது. எனவே விதிமுறைகளை மீறி பள்ளி வளாகத்திற்குள் தினமும் வேலை நேரத்தில் வேன் நிறுத்தப்படுவதை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும்.
இவ்விஷயத்தில் கல்வித்துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றார்.