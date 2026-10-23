அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் தனியார் வேன் நிறுத்தம்: பெற்றோர்கள் அதிருப்தி
அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் தனியார் வேன் நிறுத்தம்: பெற்றோர்கள் அதிருப்தி
UPDATED : அக் 23, 2026 04:44 AM
ADDED : அக் 22, 2026 06:36 PM
சாயல்குடி: சாயல்குடி அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் தனியார் வேன் நிறுத்தும் செயலால் பெற்றோர்கள் அதிருப்தி அடைந்துள்ளனர்.
பெற்றோர் பாஸ்கரன் கூறியதாவது: சாயல்குடி அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் வெளியூர்களில் இருந்து வரக்கூடிய தலைமை ஆசிரியர் மற்றும் ஆசிரியர்கள் சிலர் தினமும் வந்து செல்ல தனியார் வேனை பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் அந்த வேன் பள்ளி வளாகத்தினுள் காலை முதல் மாலை வரை நிறுத்தப்படுகிறது. வேன் டிரைவருக்கு விதிமுறைகளை மீறி காலை உணவு திட்டம் உள்ளிட்ட பிற வசதிகளையும் செய்து தருகின்றனர்.
இதனால் பெண்கள் மட்டுமே பயிலக்கூடிய பள்ளியில் பிற மாணவிகளுக்கு இடையூறு ஏற்படுகிறது. எனவே விதிமுறைகளை மீறி பள்ளி வளாகத்தினுள் தினந்தோறும் வேலை நேரத்தில் வேன் நிறுத்தப்படுவதை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும். இவ்விஷயத்தில் கல்வி அதிகாரிகள் உரிய வழிகாட்டுதலை வழங்கிட வேண்டும் என்றார்.