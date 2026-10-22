உலக விஞ்ஞானிகள் பட்டியலில் ராமநாதபுரம் கல்லுாரி பேராசிரியர்
உலக விஞ்ஞானிகள் பட்டியலில் ராமநாதபுரம் கல்லுாரி பேராசிரியர்
UPDATED : அக் 09, 2026 04:55 AM
ADDED : அக் 08, 2026 05:56 PM
UPDATED : அக் 09, 2026 04:55 AM ADDED : அக் 08, 2026 05:56 PM
ராமநாதபுரம்: உலகின் சிறந்த விஞ்ஞானிகள் பட்டியலில் ராமநாதபுரம் அண்ணா பல்கலை பொறியியல் கல்லுாரி துணை பேராசிரியர்
செந்தில் மணிராஜன் இடம் பெற்றுள்ளார்.
அமெரிக்காவில் உள்ள ஸ்டான்போர்டு பல்கலை பேராசிரியர் ஜான் லொன்னிடிஸ் மற்றும் அவரது குழுவினர் 2025-2026ம் ஆண்டின் உலகின் தலைசிறந்த விஞ்ஞானிகள் பட்டியலை அக்.7ல் வெளியிட்டனர். இதில் அறிவியல் துறையை சார்ந்த 22 ஆராய்ச்சியாளர்கள் பெயர்கள் இடம்பெற்றன. இதில் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பாம்பனை சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர் செந்தில் மணிராஜன் இடம் பெற்றுள்ளார்.
ராமநாதபுரம் அண்ணா பல்கலை பொறியியல் கல்லுாரியில் இயற்பியல் துறை துணை பேராசிரியராக பணியாற்றும் இவர், ஆப்டிகல் பைபர் மூலமாக வெவ்வேறு வகையான சென்சார்களை உருவாக்கும் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டுள்ளார். உலகின் தலைசிறந்த ஆராய்ச்சி இதழ்களில் 100க்கும் மேற்பட்ட ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளை வெளியிட்டுள்ளார்.
இந்தாண்டு இவரது குவாண்டம் இயற்பியல் புத்தகம் கின்னஸ் சாதனையில் இடம் பெற்றது. மீன்களை பதப்படுத்த பயன்படுத்தும் பார்மலின் என்ற வேதிப்பொருளை கண்டறியும் சென்சாரை செந்தில் மணிராஜன் வடிவமைத்தார். உலகின் சிறந்த விஞ்ஞானிகள் பட்டியலில் தொடர்ந்து 5வது முறையாக இவர் இடம் பெற்றுள்ளார்.