மீட்கப்பட்ட நகையை முழுசா ஒப்படைக்காத போலீசாரை கண்டித்து தர்ணாப் போராட்டம்
மீட்கப்பட்ட நகையை முழுசா ஒப்படைக்காத போலீசாரை கண்டித்து தர்ணாப் போராட்டம்
UPDATED : நவ 02, 2026 05:41 PM
ADDED : நவ 02, 2026 05:37 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் மாவட்டம் அபிராமம் அருகே உடையநாதபுரத்தில் திருட்டு வழக்கில் மீட்கப்பட்ட 22.6 பவுன் நகையை முழுவதுமாக போலீசார் ஒப்படைக்கவில்லை என புகார் தெரிவித்து பாதிக்கப்பட்டவர் குடும்பத்துடன் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார்.
உடையநாதபுரத்தை சேர்ந்தவர் கிருஷ்ணமூர்த்தி, அவரது மனைவி, மாற்றுத்திறனாளி மகளுடன் ராமநாதபுரம் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் குறைதீர்க்கும் கூட்டத்தில் மனு அளிக்க வந்தார். அப்போது அபிராமம் போலீசாரை கண்டித்து தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார். அவர் கூறுகையில், 2017 நவ.,12ல் மதியம் என் வீட்டின் கதவை உடைத்து 22.6 பவுன் நகை, 100 கிராம் வெள்ளியை திருடினர்.
அதன்பிறகு உண்மையான திருடனை பிடித்து நவ.,29 ல் அபிராமம் ஸ்டேஷனில் ஒப்படைத்தோம். திருடியவரிடம் முழு நகையையும் பெற்றுக்கொண்டு 13 பவுன் என்று வழக்கு பதிவு செய்து விட்டனர். இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தமிழ்நாடு மனித உரிமைகள் ஆணையத்தில் வழக்கு தொடர்ந்து 2025ல் 6 மாதத்தில் நகையை ஒப்படைக்க தீர்ப்பளித்தனர்.
ஆனால் இதுவரை ஒப்படைக்கவில்லை. என் நகையை பங்கு போட்ட போலீசார் மீது நடவடிக்கை எடுத்து நகையை மீட்டுத்தர கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன் உதவ வேண்டும் என்றார். ராமநாதபுரம் தாசில்தார் பழனிக்குமார் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி கலெக்டரிடம் அழைத்துச் சென்றார். எஸ்.பி., கமுதி டி.எஸ்.பி., விசாரித்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என கலெக்டர் தெரிவித்தார்.இதுகுறித்து கமுதி டி.எஸ்.பி., கணேசன் கூறுகையில், 2017 ல் அபிராமம் ஸ்டேஷனில் சம்பவம் நடந்துள்ளது. புகார் மனுவை பெற்று அப்போது என்ன நடந்தது என விசாரிக்கப்படும் என்றார்.––