/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் முன் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்
UPDATED : நவ 16, 2026 05:57 PM
ADDED : நவ 16, 2026 05:54 PM
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முதுகுளத்துார்: முதுகுளத்துார் ஒன்றிய அலுவலகத்தில் விவசாய தொழிலாளர் சங்கம் சார்பில் கோரிக்கையை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. மாவட்டக் குழு உறுப்பினர் கணேசன் தலைமை வகித்தார். மாவட்டத் தலைவர் முருகன், தாலுகா தலைவர் ரஜினிகாந்த் முன்னிலை வகித்தனர்.
அப்போது வி.பி.ஜி.ராம்ஜி திட்டத்தில் முதுகுளத்துார் ஒன்றியத்தில் முழுவதுமாக சம்பளம் வழங்கப்படாததை கண்டித்தும், சிறுகுடி கிராமத்திற்கு குடிநீர் முறையாக வழங்காதை கண்டித்தும் தமிழக அரசுக்கு எதிராக கோஷங்களை எழுப்பி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். பின் வி.பி.ஜி.ராம்ஜி திட்டத்தில் சம்பளம் வழங்கவும், சிறுகுடி கிராமத்தில் குடிநீர் தட்டுப்பாட்டை சரி செய்ய அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை மனு அளித்தனர்.