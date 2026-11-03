குடிநீர் திருட்டை தடுக்க, கடை கேட்டு ரேஷன் கார்டு ஒப்படைப்பு போராட்டம்: குறைதீர் கூட்டத்தில் மக்கள் புகார்
குடிநீர் திருட்டை தடுக்க, கடை கேட்டு ரேஷன் கார்டு ஒப்படைப்பு போராட்டம்: குறைதீர் கூட்டத்தில் மக்கள் புகார்
UPDATED : நவ 02, 2026 06:42 PM
ADDED : நவ 02, 2026 06:34 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரத்தில் பழைய கலெக்டர் அலுவலக கூட்ட அரங்கில் நடந்த குறைதீர்க்கும் கூட்டத்தில், வாலிநோக்கம் கிராமத்தில் சட்ட விரோத குடிநீர் திருட்டை தடுக்க வலியுறுத்தியும், வேளானுார் தெற்கு கிராமத்தில் ரேஷன் கடை கேட்டு கார்டுகளை ஒப்படைக்கும் போராட்டத்தில் மக்கள் ஈடுபட்டனர்.
கூட்டத்திற்கு கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன் தலைமை வகித்தார். மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் சங்கரநாராயணன் முன்னிலை வகித்தார். பொதுமக்களிடம் பல்வேறு கோரிக்கைகள் அடங்கிய 558 மனுக்கள் பெறப்பட்டுள்ளன. சில மனுக்களின் விபரம்:
* குடிநீர் திருட்டை தடுங்க: கடலாடி தாலுகா வாலி நோக்கம் கிராம மக்கள் மனு அளித்தனர். எங்கள் ஊரில் சட்ட விரோதமாக நீர்நிலைகளில் உறிஞ்சி அரசு அனுமதியின்றி குடிநீர் எடுப்பவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றனர்.
* வேலை வழங்க கோரிக்கை: கமுதி அருகே அச்சங்குளம் கிராமத்தில் உள்ள ராமநாதபுரம் மாவட்ட கூட்டுறவு நுாற்பாலை தற்காலிக பணியாளர்கள் மனு அளித்தனர். 35 பேருக்கு ஆண்டுக்கு 3 மாதம் மட்டுமே வேலை தருகின்றனர். தற்போது நிறுத்தி விட்டனர். தொடர்ந்து வேலை வழங்க அதிகாரிகள் உத்தரவிட வேண்டும் என்றனர்.
* ரேஷன் கடை வேண்டும்: கீழக்கரை அருகே வேளானுார் தெற்கு கிராம மக்கள் ரேஷன் கடை இல்லாததால் சிரமப்படுகிறோம். 200 கார்டுகள் உள்ளன. பொருட்கள் வாங்க வடக்கு தெருவிற்கு செல்ல வேண்டிய நிலை உள்ளது. ஆகவே தெற்கு பகுதியில் அரசு கட்டடத்தில் கடை கேட்டு கலெக்டர் அலுவலகத்தில் கார்டுகளை ஒப்படைக்கும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். கலெக்டர் விசாரித்து கடை அமைக்க ஏற்பாடு செய்வதாக கூறினார்.
* பெயர் பலகையை மாற்றுங்க: ராமநாதபுரம் அருகே தியாகவன்சேரி பொதுமக்கள் மனு அளித்தனர். பஸ் ஸ்டாப் பெயர் பலகையில் தவறாக அருகில் உள்ள ஊர் பெயரை சேர்த்துள்ளனர். இதனால் இரு கிராமத்திற்கு பிரச்னை வருகிறது. பெயர் பலகையை மாற்ற வேண்டும் என்றனர்.
* தொழிலாளி போராட்டம்: ஆர்.எஸ்.மங்கலம் சோழந்துாரை சேர்ந்த ஆட்டோ தொழிலாளி மணிகண்டன், ஆட்டோ தொழில் செய்ய விடாமல் சிலர் தடுக்கின்றனர். போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என குடும்பத்துடன் ராமநாதபுரம் கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார். போலீசார் சமரசம் செய்து, கலெக்டரிடம் அழைத்து சென்றனர். கலெக்டர் விசாரித்து நடவடிக்கை எடுப்பதாக கூறினார்.
* பட்டாசு விற்பனையை கண்காணிங்க: ராமநாதபுரம் மாவட்ட பட்டாசு வணிகர்கள் சங்கம் சார்பில் உரிமம் விதிகளை மீறும் பட்டாசு கடைகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மனு அளித்தனர். அதில் எடையிட்டு பட்டாசு சில்லரை விற்பனையால் விபத்து அபாயம் உள்ளது. நிரந்தர உரிமம் பெற்ற வணிகர்கள் பாதிக்கப்படுகிறோம். அதிகாரிகள் கண்காணித்து விதிகளை மீறுபவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினர்.
கூடுதல் கலெக்டர் திவ்யான்ஷீநிகம், பரமக்குடி சப்கலெக்டர் வினோதினி, பயிற்சி கலெக்டர் சினேகா, ஆர்.டி.ஓ., ஹபிபூர் ரகுமான், கலெக்டரின் நேர்முக உதவியாளர்(பொது) ஜேன் கிறிஸ்டிபாய், மாவட்ட சமூக பாதுகாப்புத்திட்ட தனித்துணை கலெக்டர் கிருஷ்ணகுமாரி, மாவட்ட வழங்கல் அலுவலர் ரமேஷ் உட்பட அரசு அலுவலர்கள் பங்கேற்றனர்.---