மயானத்திற்கு சாலை வேண்டி இறந்தவர் உடலுடன் மறியல்

UPDATED : நவ 11, 2026 11:24 PM
ADDED : நவ 11, 2026 06:22 PM
பெருநாழி: பெருநாழி அருகே வாழசமுத்திரபுரம் கிராமத்தில் மயானத்திற்கு சாலை வசதி வேண்டி இறந்தவரின் உடலுடன் மக்கள் மறியல் செய்தனர்.
வாழசமுத்திரபுரம் கிராமத்தில் 500க்கும் மேற்பட்டோர் வசித்து வருகின்றனர். மயானத்திற்கு செல்ல பொதுப்பாதை வசதி இல்லாததால் கிராம மக்கள் பல வருடங்களாக சிரமத்தை சந்தித்து வருகின்றனர். இறந்தவர்களின் உடலை தனியார் விளைநிலங்களின் வழியாக கொண்டு செல்லும் அவல நிலை உள்ளது. தற்போது வயல்களில் நெல் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் வயல்களை சுற்றி முள்வேலிகள் அமைத்து தடுத்து நிலத்தின் உரிமையாளர்கள் நிறுத்தி உள்ளனர். நேற்று 70 வயது முதியவர் ஒருவரின் சடலத்தை இறுதி ஊர்வலமாக கொண்டு செல்லும் போது பாதை இல்லாததால் இறந்தவர் உடலுடன் பெருநாழி - விளாத்திகுளம் சாலையில் சாலையில் உடலை வைத்து மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். சிறிதுநேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
அப்போது எங்கள் கிராமத்திற்கென அரசு தனியாக பிரத்தியேகமாக மயான சாலை அமைத்து தர வேண்டும். இது குறித்து பலமுறை மனுக்கள் கொடுத்தும் எவ்வித நடவடிக்கையும் இல்லை. எனவே இறந்தவரின் உடலை கொண்டு செல்வதற்கு பாதை அமைத்து தர அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றனர். பெருநாழி போலீசார் பேச்சுவார்த்தை நடத்திய பின்னர் மக்கள் கலந்து சென்றனர்.