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ADDED : நவ 20, 2026 06:22 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரத்தில் ரூ.90 லட்சம் மதிப்பில் ரோட்டரி சங்கங்கள் சார்பில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டது.ராமநாதபுரம் ஈஸ்ட் கோஸ்ட் ரோட்டரி சங்கம் சார்பில் ராமநாதபுரம் ராஜா மேல்நிலைப் பள்ளியில் நடந்த நிகழ்ச்சியில், மாணவர்களின் கல்வி மேம்பாட்டிற்காக ஸ்டீல் நாற்காலிகள் மற்றும் ஏ.ஐ. தொழில் நுட்ப வசதியுடன் கூடிய ஸ்மார்ட் கிளாஸ் போர்டு ஆகியவை வழங்கப்பட்டன. இவற்றை ரோட்டரி சங்க முன்னாள் கவர்னர் தினேஷ் பாபு வழங்கினார்.
பள்ளியின் செயலாளர் ராஜா நாகேந்திர சேதுபதி, ஈஸ்ட் கோஸ்ட் ரோட்டரி சங்கத்தின் தலைவி டாக்டர் ரம்யா, செயலாளர் சவுந்தர்யா, துணை கவர்னர் சுந்தரம், ரோட்டரி சங்க நிர்வாகி பொறியாளர் பாபு, வழக்கறிஞர் பார்த்தசாரதி, முன்னாள் ஈஸ்ட் கோஸ்ட் சங்கத் தலைவர் ஜெகன் அகிலன் , செயலாளர் முகமது ராபி பங்கேற்றனர்.-