/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ நயினார்கோவிலில் மக்கள் தொடர்பு திட்ட முகாம்
ADDED : ஜூலை 10, 2026 03:23 AM
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நயினார்கோவில்: பரமக்குடி அருகே நயினார்கோவில் ஊராட்சி பொட்டகவயல் கிராமத்தில் வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறையின் மக்கள் தொடர்பு திட்ட முகாம் நடந்தது.
கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன் 101 பேருக்கு ரூ.24.79 லட்சத்தில் நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார். எம்.எல்.ஏ., கதிரவன் முன்னிலை வகித்தார்.
சமூக பாதுகாப்புத் திட்ட துணை கலெக்டர் கிருஷ்ணகுமாரி, மாவட்ட ஆதிதிராவிடர் நலத்துறை அலுவலர் செல்வி, மாநிலத் திட்ட வேளாண் துறை இயக்குனர் ராஜா, தாசில்தார்கள் ராமமூர்த்தி, முருக வேல், காதர் முகைதீன், நயினார்கோவில் பி.டி.ஓ.,க் கள் ஆரோக்கிய மேரி சாராள், பாலதண்டாயுதபாணி, ஆர்.ஐ., பானுமதி, வி.ஏ.ஓ., நந்தகுமார் உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர்.