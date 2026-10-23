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இலங்கைக்கு பிடி இலைகள் கடத்தல் துாத்துக்குடி கடத்தல்காரர்கள் 7 பேர் கைது
இலங்கைக்கு பிடி இலைகள் கடத்தல் துாத்துக்குடி கடத்தல்காரர்கள் 7 பேர் கைது
ADDED : அக் 22, 2026 05:59 PM
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ராமேஸ்வரம்: இலங்கைக்கு ரூ.10 லட்சம் மதிப்புள்ள பீடி இலைகளை கடத்திய துாத்துக்குடி கடத்தல்காரர்கள் 7 பேரை இலங்கை கடற்படை வீரர்கள் கைது செய்தனர்.
துாத்துக்குடியை சேர்ந்த ஆனந்த் 45, நிஷாந்த் 40, சுகிர்தன் 44, தினேஷ் 36, மிக்கேல் 30, ஞானி 27, சஞ்சய் 24, ஆகிய 7 பேர் நேற்று (அக்.,21) கடல் வழியாக இலங்கைக்கு 2400 கிலோ பீடி இலைகளை கடத்தினர். இதன் மதிப்பு ரூ.10 லட்சம். நடுக்கடலில் இரு படகுகளில் காத்திருந்த இலங்கையை சேர்ந்த 4 கடத்தல்காரர்களிடம் அவற்றை ஒப்படைத்தனர். அப்போது இலங்கை கடற்படையினர் 11 பேரையும் சுற்றி வளைத்து கைது செய்தனர். பின்னணியில் முக்கிய புள்ளிகள் உள்ளனரா என்பது குறித்து துாத்துக்குடியில் மத்திய, மாநில உளவு பிரிவு போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.