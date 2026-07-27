தள்ளு.. தள்ளு.. : அடிக்கடி பழுதாகும் கிராமபுற அரசு டவுன் பஸ்கள்: பாதிவழியில் இறக்கிவிடுவதால் பயணிகள் அவதி-
தள்ளு.. தள்ளு.. : அடிக்கடி பழுதாகும் கிராமபுற அரசு டவுன் பஸ்கள்: பாதிவழியில் இறக்கிவிடுவதால் பயணிகள் அவதி-
ADDED : ஜூலை 27, 2026 12:09 AM
- ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் மாவட்டத்திற்குட்பட்ட கிராமப்புறங்களுக்கு இயக்கப்படும் அரசு டவுன் பஸ்கள் முறையான பராமரிப்பு இல்லாததால் பாதி வழியில் பழுதாகின்றன. இதனால் பள்ளி, கல்லுாரி மாணவர்கள், பணிக்கு செல்வோர் சிரமப்படுகின்றனர்.
ராமநாதபுரம் அரண்மனை பஸ் நிலையத்தில் இருந்து கீழக்கரை, பெரியப்பட்டினம், தேவிபட்டினம், ஏர்வாடி உள்ளிட்ட பல்வேறு கிராமப்புற பகுதிகளுக்கு தினமும் ஏராளமான 70 க்கும் மேற்பட்ட அரசு டவுன் பஸ்கள் இயக்கப்படுகின்றன. அலுவலகப் பணியாளர்கள், பள்ளி மற்றும் கல்லுாரி மாணவர்கள், வியாபாரிகள், மருத்துவமனைக்குச் செல்லும் நோயாளிகள் என ஆயிரக்கணக்கானோர் இந்த பஸ்களை நம்பியே தினசரி பயணம் செய்கின்றனர்.
இந்த பஸ்கள் போதிய பராமரிப்பு இல்லாததால் அடிக்கடி பழுதாகி, பயணிகள் கடும் சிரமத்துக்கு ஆளாகி வருகின்றனர். ராமநாதபுரம் அரண்மனையில் இருந்து கீழக்கரைக்கு ஜூலை 22 ல் சென்ற அரசு பஸ் பஜார் பகுதியில் திடீரென பழுதாகி சாலையின் நடுவில் நின்றது. இதனால் பஸ்சில் இருந்த பயணிகள் நீண்ட நேரம் காத்திருந்தனர். இதனால் அப்பகுதியில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டதால் வாகன ஓட்டிகள் அவதியடைந்தனர். இதுபோன்ற சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதாக பயணிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர். கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு பெரியப்பட்டினத்தில் இருந்து ராமநாதபுரம் அரண்மனை நோக்கி வந்த அரசு பஸ்சின் முன்பக்க டயர் திடீரென வெடித்தது. அதிர்ஷ்டவசமாக பெரிய விபத்து ஏற்படவில்லை. இருப்பினும் பஸ் பாதியிலேயே நிறுத்தப்பட்டதால் பயணிகள் மாற்று பஸ்களை தேடி அலைந்தனர். வேலைக்கு செல்ல வேண்டியவர்கள், மாணவர்கள் தாமதமாக சென்றனர்.
இதுகுறித்து பயணிகள் கூறுகையில், மகளிர் பயணம் என்ற பஸ்கள் அனைத்தும் பழைய பஸ்களாக உள்ளன. அதனால் அடிக்கடி பழுதாகின்றன. பஸ்களை முறையான தொழில்நுட்ப பரிசோதனை செய்து பராமரிக்க வேண்டும். கிராமப் புறங்களுக்கு புதிய பஸ்களை இயக்க வேண்டும் என்றனர்.