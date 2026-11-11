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தினமலர் செய்தி எதிரொலி:ராம் நகரில் மழைநீர் அகற்றம்
தினமலர் செய்தி எதிரொலி:ராம் நகரில் மழைநீர் அகற்றம்
PUBLISHED ON : நவ 10, 2026 07:07 PM
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ராமநாதபுரம்: தினமலர் நாளிதழ் செய்தி எதிரொலியாக ராமநாதபுரம் ராம்நகர் முதல் தெருவில் குடியிருப்பு பகுதிகளில் சூழ்ந்த மழை நீர் அகற்றப்பட்டது.
தொடர் மழையால் ராமநாதபுரம் நகர், புறநகர் ரோட்டோரம், தாழ்வான இடங்களில் மழைநீர் தேங்கியது. குறிப்பாக பட்டணம் காத்தான் ஊராட்சி ராம்நகர் 1வது வார்டு உட்பட பல்வேறு பகுதிகளில் தேங்கிய மழை நீர் இந்தப் பகுதியின் குடியிருப்பு பகுதிக்குள் புகுந்தது. மக்கள் சிரமம் குறித்து தினமலர் நாளிதழில் படத்துடன் நேற்று செய்தி வெளியானது.
இதன் எதிரொலியாக ராமநாதபுரம் தாசில்தார் பழனிக்குமார் மேற்பார்வையில் வாய்க்கால் வெட்டி மழைநீரை வெளியேற்றினர். மீண்டும் தேங்காத வகையில் ஊராட்சி நிர்வாகத்தினர் பணிகளை மேற்கொண்டனர்.-