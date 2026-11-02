/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/மழை நீர் வடிந்ததால் உப்பு உற்பத்தி துவக்கம்
UPDATED : நவ 01, 2026 06:50 PM
ADDED : நவ 01, 2026 06:47 PM
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தேவிபட்டினம்: தேவிபட்டினம் பகுதியில், உப்பளங்களில் தேங்கியிருந்த மழை நீர் வெளியேறியதைத் தொடர்ந்து, மீண்டும் உப்பு உற்பத்தியில் தொழிலாளர்கள் ஆர்வம் செலுத்தி வருகின்றனர்.
தேவிபட்டினம், திருப்பாலைக்குடி, சம்பை, கோப்பேரி மடம், நதிப்பாலம் உள்ளிட்ட கடலோரப் பகுதிகளில், அதிகளவில் உப்பளங்கள் மூலம் உப்பு உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. மாவட்டத்தில் பொதுவாக சீதோசன நிலை காரணமாக அக்., முதல் டிசம்பர் வரை உப்பு உற்பத்தி நிறுத்தப்படுவது வழக்கம். இந்த நிலையில், கடந்த ஒரு வாரத்திற்கும் மேலாக, பருவமழை இன்றி, வெயில் சுட்டெரித்து வருவதன் காரணமாக, உப்பு உற்பத்திக்கு ஏற்ற சீதோசன நிலை ஏற்பட்டுள்ளதால், பெரும்பாலான உப்பளங்களில் மீண்டும் உப்பு உற்பத்தியை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.