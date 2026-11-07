/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/தங்கச்சிமடத்தில் மழைநீர் தேங்கியது
ADDED : நவ 07, 2026 04:09 PM
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ராமேஸ்வரம்:
ராமேஸ்வரம் அருகே தங்கச்சிமடத்தில் பெய்த மழையால் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மழைநீர் தேங்கியது.
வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்து தமிழகத்தில் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. அதன்படி இன்று (நவ.,7) தங்கச்சிமடம் ஊராட்சி பகுதியில் மழை பெய்தது. இதனால் தங்கச்சிமடம் விக்டோரியா நகர், அய்யன் தோப்பு பகுதியில் மழை நீர் தேங்கியது. மேலும் தங்கச்சிமடத்தில் ராமேஸ்வரம், மதுரை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மழைநீர் தேங்கியதால் வாகனங்கள் ஊர்ந்தபடி சென்றன.
மேலும் கழிவுநீர் கலந்த மழைநீரை ஒரு சில வாகனங்கள் பீய்ச்சியடித்தபடி சென்றதால், சாலை ஓரத்தில் நடந்து சென்றவர்கள் மீது விழுந்தது. இதனால் மக்கள் வேதனை தெரிவித்தனர். எனவே தங்கச்சிமடம் 2வது பஸ் ஸ்டாப்பில் மழைநீர் தேங்காத வகையில் ஊராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.