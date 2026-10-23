/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/அரசு அலுவலகங்கள் முன்பு தேங்கிய மழை நீர்
UPDATED : அக் 22, 2026 05:29 PM
ADDED : அக் 22, 2026 05:26 PM
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திருவாடானை: திருவாடானையில் உள்ள சார்பதிவாளர் மற்றும் சார்நிலை கருவூல அலுவலகங்கள் முன்பு மழை நீர் குளம் போல் தேங்கியுள்ளது.
இதனால் அலுவலகத்திற்கு வரும் மக்களும், அரசு ஊழியர்களும் அவதிபடுகின்றனர். நிலம் பதிவு செய்ய வருபவர்களும், ஓய்வூதியம் மற்றும் அரசு பணிகளுக்காக கருவூலத்திற்கு வரும் முதியவர்களும் நீரில் இறங்கி செல்வதால் அவதிப்படுகின்றனர். தாழ்வான பகுதியாக இருப்பதால் நீர் வடிய முடியாமல் பல நாட்கள் தேங்கியுள்ளது. உடன் அகற்ற அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.