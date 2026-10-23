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நயினார்கோவில், பாண்டியூர் ரோட்டில் தேங்கும் மழை நீர்
நயினார்கோவில், பாண்டியூர் ரோட்டில் தேங்கும் மழை நீர்
UPDATED : அக் 22, 2026 06:31 PM
ADDED : அக் 22, 2026 06:26 PM
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நயினார்கோவில்: பரமக்குடி அருகே நயினார்கோவிலில் இருந்து பாண்டியூர் செல்லும் ரோட்டில் ஆங்காங்கே தண்ணீர் தேங்குவதால் வாகனஓட்டிகள் சிரமப்படுகின்றனர்.
நயினார்கோவில் நாகநாத சுவாமி கோயிலுக்கு ஆண்டு முழுவதும் பக்தர்கள் தரிசிக்க வருகின்றனர். இதன்படி பரமக்குடி மற்றும் ராமநாதபுரத்தில் இருந்து ஏராளமான வாகனங்கள் பாண்டியூர் ரோட்டில் செல்கின்றன. சிறிதளவு மழை பெய்தாலும் ரோடுகளில் தண்ணீர் குளம் போல் தேங்கும் சூழல் உள்ளது. பள்ளங்களை பார்க்க முடியாமல் விபத்து நடக்கிறது. எனவே ரோடுகளில் தேங்கும் தண்ணீர் வெளியேற்ற துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.