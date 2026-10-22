ராமநாதபுரம் பா.ஜ., மாவட்ட துணைத்தலைவருக்கு வெட்டு

UPDATED : அக் 09, 2026 07:45 PM
ADDED : அக் 09, 2026 07:43 PM
ராமநாதபுரம்:
ராமநாதபுரம் பா.ஜ., மாவட்ட துணைத் தலைவர் முத்துச்சாமியை 53, அரிவாளால் வெட்டியவரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
ராமநாதபுரம் அருகே முல்லைநகரைச் சேர்ந்த முத்துச்சாமி 53, பா.ஜ., மாவட்ட துணைத்தலைவராக உள்ளார். இவரை சாயல்குடி அருகே எம்.கரிசல்குளம் பகுதியைச் சேர்ந்த செந்துாரப்பாண்டி 49, அலைபேசியில் தன் மகளுக்கு உடல்நிலை சரியில்லாமல் ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் அனுமதித்துள்ளதாகவும், மருத்துவமனைக்கு வருமாறும் அழைத்தார். அதன்படி முத்துச்சாமி அங்கு சென்றார்.
ஏற்கனவே முத்துச்சாமி, செந்துாரப்பாண்டியை வெளிநாட்டிற்கு வேலைக்காக அனுப்பினார். ஆனால் ஊருக்கு திரும்பிய செந்துாரப்பாண்டி வேறு நல்ல நிறுவனத்தில் பணியில் சேர்க்குமாறு முத்துச்சாமியிடம் அவர் கூறினார். இந்நிலையில் விசா எடுப்பதற்கான கட்டணம் அதிகம் உள்ளதாகவும், குறைத்து வாங்குமாறும் அவரிடம் செந்துாரப்பாண்டி கேட்டார். இதில் அவர்களுக்குள் கருத்து வேறுபாடு இருந்தது.
மருத்துவமனை வளாகத்தில் இதுதொடர்பாக இருவருக்கும் தகராறு ஏற்பட்டது. முத்துச்சாமி டூவீலரில் செல்ல முயன்ற போது செந்துாரப்பாண்டி அரிவாளால் வெட்டினார். ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட முத்துச்சாமி மேல் சிகிச்சைக்காக மதுரை அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார். தப்பிய செந்துாரப்பாண்டியை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.