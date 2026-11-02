ராமநாதபுரம் புதிய பஸ் ஸ்டாண்டைதுாய்மையாக பராமரிக்க உத்தரவு
ராமநாதபுரம் புதிய பஸ் ஸ்டாண்டைதுாய்மையாக பராமரிக்க உத்தரவு
UPDATED : நவ 01, 2026 04:17 PM
ADDED : நவ 01, 2026 04:15 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் புதிய பஸ் ஸ்டாண்டை துாய்மையாக பராமரிக்க வேண்டும். நடைபாதையில் உள்ள ஆக்கிரமிப்பு கடைகளை அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என தமிழக சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் ராஜீவ் தெரிவித்தார்.
ராமநாதபுரம் புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் கடந்த ஆண்டு திறக்கப்பட்டது. திறந்தது முதல் பஸ் ஸ்டாண்டை பராமரிப்பதற்கான ஆட்கள் நியமிக்கப்படாமல் இருந்து வந்தது. நகராட்சி துாய்மை பணியாளர்கள் அவ்வப்போது பஸ் ஸ்டாண்டில் தேங்கும் குப்பை மற்றும் அப்புறப்படுத்தி வந்தனர். இதனால் பஸ் ஸ்டாண்டில் உள்ள கழிப்பறை மனித கழிவுகள் தேங்கியும், சிறுநீர் நிரம்பியும் வழிந்தது. பஸ் ஸ்டாண்டை துாய்மையாக வைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தினமலர் நாளிதழிலில் சமீபத்தில் செய்தி வெளியானது. இந்நிலையில் சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் ராஜீவ் நேற்று பஸ் ஸ்டாண்டை ஆய்வு செய்தார். கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன் உடனிருந்தார். அப்போது பஸ் ஸ்டாண்டை துாய்மைப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்குமாறு உத்தரவிட்டார். தொடர்ந்து பஸ் ஸ்டாண்ட் உள்ளே கடை வைத்திருப்பவர்கள் நடைபாதையில் ஆக்கிரமித்துள்ளதை கண்டித்தார். நடைபாதை ஆக்கிரமிப்பை அகற்றாத கடைகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அமைச்சர் உத்தரவிட்டார்.