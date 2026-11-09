வடிகால் வசதியின்றி தேங்கும் மழை நீரால் ராமநாதபுரம் மக்கள், வாகன ஓட்டிகள் அவதி: வீடுகளை சூழ்ந்த தண்ணீர்
வடிகால் வசதியின்றி தேங்கும் மழை நீரால் ராமநாதபுரம் மக்கள், வாகன ஓட்டிகள் அவதி: வீடுகளை சூழ்ந்த தண்ணீர்
ADDED : நவ 08, 2026 05:42 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரத்தில் வடிகால் வசதியின்றி குளம் போல மழை நீர் தேங்கியதால் வாகன ஓட்டிகள், பயணிகள், நோயாளிகள் வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டனர்.
ராமநாதபுரத்தில் கடந்த சில நாட்களாக மழை பெய்கிறது. நேற்று (நவ.,7) இரவு முதல் இன்று (நவ.,8) மதியம் வரை மழை பெய்தது. ராமநாதபுரம் குண்டுக்கரை முருகன் கோயிலுக்கு செல்லும் வழியில் மரம் சாய்ந்தது. அப்பகுதியில் மின்தடை ஏற்பட்டது. மின்வாரிய அதிகாரிகள் மரத்தை அகற்றி அரை மணி நேரத்தில் மின் வினியோகம் வழங்கப்பட்டது.
ரயில்வே பீடர் கீழக்கரை பாலம், பாரதிநகர், அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனை நுழைவு உள்ளிட்ட இடங்களில் தண்ணீர் செல்வதற்குரிய வரத்து வாய்க்கால் பராமரிப்பு இல்லாமல் உள்ளது. மழைநீர் குளம் போல தேங்கியதால் வாகன ஓட்டிகள் பாதிக்கப்பட்டனர். குறிப்பாக பேராவூர் ஊராட்சி காட்டுரூணி வடக்கு குடியிருப்பு பகுதியில் தண்ணீர் செல்ல வழியின்றி வீடுகளை சூழ்ந்துள்ளதால் அப்பகுதி மக்கள் வெளியே வந்து செல்வதற்கு சிரமப்படுகின்றனர்.
எனவே மழைக்காலத்தில் தண்ணீரை ஊருணிகளுக்கு கொண்டு செல்வதற்கு போர்க்கால அடிப்படையில் துரித நடவடிக்கை எடுக்க சம்பந்தப்பட்ட நகராட்சி, ஊராட்சிகளுக்கு கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன் உத்தரவிட வேண்டும்.–