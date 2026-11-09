ராமநாதபுரம் கோயில் அருகேகுப்பையால் பக்தர்கள் பாதிப்பு
ராமநாதபுரம் கோயில் அருகேகுப்பையால் பக்தர்கள் பாதிப்பு
UPDATED : நவ 08, 2026 11:22 PM
ADDED : நவ 08, 2026 05:38 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் நகர் வனசங்கரிஅம்மன் கோயில் அருகே கண்டபடி குப்பையை கொட்டுகின்றனர். சுகாதாரக்கேட்டால் அவ்வழியாக நடந்து செல்வதற்கு பக்தர்கள் சிரமப்படுகின்றனர்.
வனசங்கரி அம்மன் கோயிலுக்கு வெள்ளி, செவ்வாய், விேஷச நாட்களில் காலை, மாலை நேரங்களில் ஏராளமான பக்தர்கள் வந்து செல்கின்றனர். இதன் அருகே தனியார் குழந்தைகள் இல்லமும் உள்ளது. இந்நிலையில் கோயில் அருகே மூன்று ரோடுகள் சந்திக்கும் வளைப்பகுதியை குப்பை கொட்டும் இடமாக பயன்படுத்துகின்றனர்.
காற்றில் ரோடு வரை குப்பை சிதறிக்கிடப்பது வாடிக்கையாகியுள்ளது. சுகாதாரக்கேட்டால் பக்தர்கள், மக்கள் நோய்த் தொற்று அச்சத்தில் உள்ளனர். எனவே உடனடியாக அங்குள்ள குப்பையை அகற்றி, மீண்டும் கொட்டாத வகையில் தடுக்க நகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.-----