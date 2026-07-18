﻿ திண்டுக்கல் செல்லும் ராமநாதபுரம் வைக்கோல்

ADDED : ஜூலை 18, 2026 12:28 AM
ஆர்.எஸ்.மங்கலம்: ஆர்.எஸ்.மங்கலம் பகுதியில் இருந்து அறுவடை செய்யப்பட்ட வைக்கோல் திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களுக்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறது.
ஆர்.எஸ்.மங்கலம் மற்றும் சுற்றுப்புற பகுதிகளான கொத்தியார்கோட்டை, வளமானுார், மங்கலம், அளுந்திக்கோட்டை, அத்தானுார், பால்குளம் உள்ளிட்ட சுற்றுப்புற பகுதிகளில் விவசாயிகள் கோடை நெல் சாகுபடி செய்திருந்தனர். சாகுபடி செய்யப்பட்டிருந்த கோடை நெல் மகசூல் நிலையை அடைந்ததை தொடர்ந்து கடந்த சில வாரங்களாக அறுவடை பணியை விவசாயிகள் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், அறுவடை செய்யப்பட்ட வயல்களில் தேங்கும் வைகோலை திண்டுக்கல், தேனி உள்ளிட்ட வெளி மாவட்ட வியாபாரிகள் முகாமிட்டு விவசாயிகளிடம் கொள்முதல் செய்கின்றனர். 20 கிலோ கொண்ட இயந்திரம் மூலம் சுற்றப்பட்ட ஒரு கட்டு வைக்கோல் ரூ.70க்கு விவசாயிகளிடம் கொள்முதல் செய்கின்றனர்.
இங்கு கொள்முதல் செய்யப்படும் வைக்கோல்கள் வெளி மாவட்டங்களில் கால்நடை தீவனம், காளான் வளர்ப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு தேவைகளுக்கு கொண்டு செல்வதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர். ஜன.,ல் நெல் அறுவடை செய்யப்பட்ட போது ஒரு கட்டு வைக்கோல் ரூ.50 வரை மட்டுமே விவசாயிகளிடம் கொள்முதல் செய்யப்பட்டது. தற்போது குறைந்த அளவிலான கோடை நெல் சாகுபடி மட்டுமே செய்துள்ளதால் வைக்கோல விலை உயர்ந்துள்ளதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர்.