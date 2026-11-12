ராமநாதபுரம் இன்றைய நிகழ்ச்சி 12/11/2026

ADDED : நவ 12, 2026 12:06 AM
கந்த சஷ்டி விழாசுவாமிநாத சுவாமி கோயில், குண்டுக்கரை ராமநாதபுரம், அபிஷேகம் ஆராதனை, காலை 10:00 மணி, உள் பிரஹார உலா, மாலை 6:00 மணி, இன்னிசை கச்சேரி இரவு 7:00 மணி.
ரெணபலி முருகன் கோயில், தேவிபட்டினம் ரோடி பெருவயல், அபிேஷகம், அலங்காத்தில் பூஜை காலை 8:00மணி, இரவு 7:00மணி.வழிவிடு முருகன் கோயில், ராமநாதபுரம், அபிேஷகம், அலங்காரத்தில் பூஜை காலை 7:00மணி, வீணை இசைச்சங்கமம், இரவு 8:00 மணி.வினைதீர்க்கும் வேலவர் கோயில், பட்டணம்காத்தான், ராமநாதபுரம், அபிஷேகம் ஆராதனை, காலை 9:30 மணி, வேல் பூஜை, மாலை 6:00மணி.பாலசுப்ரமணிய சுவாமி கோயில், வடக்குதெரு, ராமநாதபுரம், அபிஷேகம் ஆராதனை, காலை 10:00 மணி,
சிறப்பு பூஜைராமநாதசுவாமி கோயில், ராமேஸ்வரம், ஸ்படிக லிங்க அபிேஷக வழிபாடு, காலை 5:00 மணி. நாகநாதசுவாமி கோயில், நயினார்கோவில், காலை 6:00 மணி. மங்களநாதசுவாமி, மங்களேஸ்வரியம்மன் கோயில் உத்தரகோசமங்கை, காலை 6:00மணி, மாலை 6:30மணி. ஆதிஜெகநாதப்பெருமாள் கோயில், திருப்புல்லாணி, காலை 6:00 மணி, மாலை 6:00 மணி.ஹரே கிருஷ்ணாகோயில், வசந்தநகர் ராமநாதபுரம், தீபோற்ஸவம், துளசி ஆராத்தி மாலை 6:30மணி, தாமோதர ஆராத்தி இரவு 7:00 மணி, பிரசாதம் வழங்கல் இரவு 7:20 மணி. மீனாட்சி சொக்கநாதர் கோயில், அரண்மனை பின்புறம் ராமநாதபுரம், காலை 6:00மணி, மாலை 6:30மணி. சுந்தரராஜப்பெருமாள் கோயில், பரமக்குடி, காலை 6:30 மணி. எமேஸ்வரன்முடையார் கோயில், எமனேஸ்வரம் காலை 6:00 மணி. வல்லபை ஐயப்பன் கோயில், ரெகுநாதபுரம், அபிேஷகம் காலை 6:30 மணி, இரவு 7:00 மணி.கோதண்டராமர் கோயில், ராமநாதபுரம், சுவாமிக்கு அபிேஷகம், பூஜை, மாலை 6:30மணி. பால ஆஞ்சநேயர் கோயில், அரண்மனைவாசல், ராமநாதபுரம், காலை 6:30 மணி.அருளொளி விநாயகர்கோயில், வழுதுார், அபிேஷக பூஜைகள், காலை 6:30 மணி.சொர்ண விநாயகர் கோயில், சிதம்பரம் பிள்ளை ஊருணி, ராமநாதபுரம், காலை 6:30 மணி. ஷீரடி சாய்பாபா கோயில், இடையர் வலசை ராமநாதபுரம், காலை 8:00 மணி.வீர விஜயவிநாயகர் கோயில், ஆத்மநாதசாமி கார்டன், பட்டணம்காத்தான். காலை 7:00 மணி.செல்வ விநாயகர் கோயில் நாகாச்சி, உச்சிபுளி அருகே, அபிேஷக பூஜை காலை 7:00மணி.சினேகவல்லி சமேத ஆதிரெத்தினேஸ்வரர் கோயில், திருவாடானை, அபிேஷகம் பூஜைகள் காலை 6:30மணி.ஸ்ரீதேவி, பூதேவி உடனாய உந்திபூத்தபெருமாள் கோயில், தொண்டி, காலை 6:30 மணி.பத்ரகாளி அம்மன் கோயில், முதுகுளத்துார், மாலை 6:00 மணி.வழிவிடு முருகன் கோயில், முதுகுளத்துார், மாலை 6:30 மணி.செல்லி அம்மன் கோயில், முதுகுளத்துார், மாலை 6:00 மணி, பஜனை வழிபாடு. குமரகடவுள் முருகன் கோயில், மேலக்கொடுமலுார், காலை 7:00 மணி.முத்துமாரியம்மன் கோயில், கமுதி, காலை 6:00மணி.காமாட்சி அம்மன் கோயில், கமுதி, மாலை 6:00 மணி.முருகன்கோயில், முதுகுளத்துார், பூஜை, மாலை 6:00 மணி.