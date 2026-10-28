மாநில ஹாக்கிபோட்டியில்தங்கம் வென்ற ராமநாதபுரம்

UPDATED : அக் 28, 2026 07:15 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:12 PM
ராமநாதபுரம்: மாநில அளவிலான முதல்வர் கோப்பை ஹாக்கி போட்டியில் ராமநாதபுரம் அணி முதலிடம் பெற்று தங்கப்பதக்கம், ரூ.13 லட்சத்து 50 ஆயிரம் ரொக்கப்பரிசு பெற்றது.
அரியலுார் மாவட்டத்தில் அக்.,17 முதல் 21 வரை பள்ளி மாணவர்களுக்கான மாநில அளவிலான ஹாக்கி போட்டி நடந்தது. இதில், ராமநாதபுரம் மாவட்ட பள்ளி மாணவர்கள் ஹாக்கி அணி முதல் ஆட்டமாக தர்மபுரி மாவட்ட அணியை 11:0 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்று 2வது மயிலாடுதுறை அணியை 5-:0 என்ற கோல் கணக்கில் வென்று காலிறுதியில் வேலுார் அணியை 4:-0 என்று கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது.
அதன் பிறகு லீக் சுற்றில் அரியலுார் அணியை 5-:1 என்ற கோல் கணக்கிலும், திருநெல்வேலி அணியை 5-:3 என்ற கோல் கணக்கிலும் வெற்றி பெற்றது. இறுதியாக திருச்சி மாவட்ட அணியை 2-:1 கோல் கணக்கில் வென்று ராமநாதபுரம் அணி முதலிடம் பெற்று கோப்பை, தங்கபதக்கத்தை தட்டிச் சென்றது.
இரண்டாவது இடத்தில் திருச்சி, 3 வது இடத்தில் அரியலுார் மாவட்ட அணிகள் வென்றன. வெற்றி பெற்ற ராமநாதபுரம் மாணவர்களுக்கு தங்கப்பதக்கம், கோப்பை, பரிசு தொகையாக ரூ. 13 லட்சத்து 50 ஆயிரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது என ராமநாதபுரம் மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலர் தினேஷ்குமார் தெரிவித்தார்.