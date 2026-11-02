ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் 7 பேர் கைது

ADDED : நவ 01, 2026 04:17 PM
ராமேஸ்வரம்: நடுக்கடலில் மீன்பிடித்த ராமேஸ்வரம் விசைப்படகு மீனவர்கள் ஏழு பேரை இலங்கை கடற்படை வீரர்கள் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
நேற்று (அக்., 31ல்) ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து 398 விசைப்படகில் மீன்பிடிக்க சென்ற மீனவர்கள் வழக்கம்போல் இந்திய, இலங்கை எல்லையில் மீன்பிடித்தனர். அங்கு 6 கப்பலில் ரோந்து வந்த இலங்கை கடற்படை வீரர்கள் துப்பாக்கியை காட்டி எச்சரித்து மீன்பிடிக்க விடாமல் விரட்டினர். அச்சமடைந்த மீனவர்கள் கடலில் வீசிய வலையை அவசரமாக படகில் இழுத்து வைத்து கொண்டு நாலாபுறமும் ஓடினர். அப்போது மெர்வின் என்பவரது படகை இலங்கை வீரர்கள் மடக்கி பிடித்து அதில் இருந்த பிளாசியஸ் 41, அழகுபாண்டி 22, அந்தோணிபிச்சை 33, ரபீன் 21, மெல்சன் 56, சகாயஆனந்த் 34, அருளானந்துசேவியர் 65, ஆகியோரை கைது செய்து தலைமன்னார் கடற்படை முகாமிற்கு படகுடன் அழைத்து சென்றனர். மன்னார் போலீசார் மீனவர்கள் மீது வழக்கு பதிந்து வவுனியா சிறையில் அடைத்தனர்.
* தடையை மீறிய காரைக்கால் மீனவர்கள் :
அர்னாப் புயல் தடையை மீறி காரைக்கால், நாகை மீனவர்கள் கச்சதீவு அருகே மீன்பிடித்து, இலங்கை மீனவர்கள் வலையை சேதப்படுத்தினர். இதன் காரணமாகதான் இலங்கை கடற்படையின் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகி, தற்போது ராமேஸ்வரம் 7 மீனவர்கள் கைதாகி உள்ளனர். அவர்களை விடுவிக்கவும், வரம்பு மீறி பாக்ஜலசந்தி கடலில் மீன்பிடித்த காரைக்கால், நாகை மீனவர்கள் மீது மத்திய, மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என ராமேஸ்வரத்தில் மீனவர்கள் தீர்மானத்தில் தெரிவித்தனர்.