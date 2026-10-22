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ராமேஸ்வரத்தில் படகில் துாங்கிய காவலாளி கடலில் விழுந்து பலி
ராமேஸ்வரத்தில் படகில் துாங்கிய காவலாளி கடலில் விழுந்து பலி
ADDED : அக் 19, 2026 03:26 PM
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ராமேஸ்வரம்:
ராமேஸ்வரத்தில் படகில் துாங்கியபோது கடலில் விழுந்து காவலாளி உயிரிழந்ததாக தகவல் வெளியானது.
ராமேஸ்வரம் பாலசுப்பிரமணியன் மகன் சிரஞ்சீவி 37, காவலாளி. இவர் தினமும் கரையில் நிறுத்தப்படும் படகில் இரவு துாங்குவது வழக்கம். நேற்று அதிகாலை கடலோரத்தில் அவரது உடல் மிதந்தது. மண்டபம் மரைன் போலீஸ் எஸ்.ஐ., காளிதாஸ் மற்றும் போலீசார் உடலை மீட்டனர்.
மீனவர்களிடம் விசாரித்த போது சிரஞ்சீவி துாக்க கலக்கத்தில் படகில் இருந்து தவறி விழுந்து உயிரிழந்திருக்கலாம் என தெ ரிவித்தனர். எனினும் உயிரிழப்புக்கான காரணம் குறித்து விசாரணை நடக்கிறது.