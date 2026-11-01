ராமேஸ்வரம் விரைவு ரயில்கள் அதிவிரைவு ரயில்களாக மாற்றம்
ராமேஸ்வரம் விரைவு ரயில்கள் அதிவிரைவு ரயில்களாக மாற்றம்
UPDATED : அக் 31, 2026 05:58 PM
ADDED : அக் 31, 2026 05:54 PM
ராமநாதபுரம்:
சென்னை தாம்பரத்தில் இருந்து ராமேஸ்வரம் வரை இயக்கப்படும் விரைவு ரயில்கள் அதிவிரைவு ரயில்களாக மாற்றப்படவுள்ளன.
சென்னை எழும்பூரில் இருந்து ராமேஸ்வரத்திற்கு தினமும் இரவு 8:35 மணிக்கும், மறு மார்க்கமாக ராமேஸ்வரத்தில் மாலை 6:55 மணிக்கும் விரைவு ரயில் இயக்கப்படுகிறது. தாம்பரத்தில் இருந்து தினமும் மாலை 6:10 மணிக்கும், மறு மார்க்கத்தில் ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து மாலை 4:55 மணிக்கும் விரைவு ரயில் இயக்கப்படுகிறது.
இந்த இரு ரயில்களும் 2027 ஜன.,1 முதல் அதி விரைவு ரயில்களாக மாற்றப்படவுள்ளன. இதனால் ராமேஸ்வரம்-–சென்னை எழும்பூர் ரயில் எண் 16751/16752 என்பதற்கு பதிலாக 20611/20612 எனவும், ராமேஸ்வரம்–-தாம்பரம் ரயில் எண் 16103/16104 என்பதற்கு பதிலாக 20613/20614 எனவும் மாற்றப்படும். அதி விரைவு ரயிலாக மாற்றப்படும் போது பயணக் கட்டணமும் ரூ.15 முதல் ரூ.60 வரை அதிகரிக்கும்.