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ராமேஸ்வரம் கோயிலில் ஆடிப்பூரம் விழா தரிசனம்

ராமேஸ்வரம் கோயிலில் ஆடிப்பூரம் விழா தரிசனம்

ADDED : ஆக 14, 2026 05:11 PM

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ADDED : ஆக 14, 2026 05:11 PM

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ராமேஸ்வரம்: ராமேஸ்வரம் ராமநாதசுவாமி கோயிலில் ஆடிப்பூரம் விழாவில் ஏராளமான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.

பத்தாம் நாள் அடித் திருவிழாவையொட்டி நேற்று காலை 10:00 மணிக்கு ராமேஸ்வரம் ராமநாத சுவாமி கோயிலில் இருந்து பர்வதவர்த்தினி அம்மன் புறப்பாடாகி தங்க பல்லக்கில் வீதி உலா சென்றார். இதனை தொடர்ந்து கோயிலில் அம்மன் சன்னதி எதிரே அம்மன் மஞ்சள் நீராடல், சிவதீர்த்தத்தில் பக்தர்களுக்கு தீர்த்தம் வாரி கொடுத்தல், கன்னிப்பெண் பூஜையும், பூரம் தொழுதல் நிகழ்ச்சி நடந்தது.

இதில் ஏராளமான பெண் பக்தர்கள் பங்கேற்று சுவாமி தரிசனம் செய்தனர். நேற்று இரவு கோயிலில் ஆடித் திருவிழா கொடி இறக்கப்பட்டது. இன்று (ஆக.,15) தபசு மண்டகப்படியில் சுவாமி, அம்மனுக்கு மாலை மாற்றுதல் நிகழ்ச்சி நடக்க உள்ளது.

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