ராமேஸ்வரம் மீனவர்களுக்கு ஆக.25 வரை சிறைக்காவல்

UPDATED : ஆக 13, 2026 06:44 PM
ADDED : ஆக 13, 2026 06:22 PM
ராமேஸ்வரம்: இலங்கை கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்ட ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் 9 பேரை ஆக. 25 வரை சிறையில் அடைக்க மன்னார் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
ஆக.12ல் ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து 297 விசைப்படகுகளில் மீனவர்கள் கடலுக்கு சென்றனர். அன்றிரவு ராமேஸ்வரம் அருகே தங்கச்சிமடம் வெலிங்டன், என்பவரது படகை இலங்கை கடற்படையினர் சிறை பிடித்தனர். படகில் இருந்த மீனவர்கள் ஜனதன் 45, அந்தோணி பிச்சை 38, பிரபு 43, தொன் போஸ்கோ 55, ஆரோக்கிய டெவின் 31, வெள்ளைச்சாமி 51, சுப்பையா 52, ஆரோக்கியா ஜெனிஸ்டன் 25, ஸ்டெவின் 30, ஆகிய 9 பேரை கைது செய்து மன்னார் கடற்படை முகாமிற்கு அழைத்துச் சென்றனர்.
நேற்று மீனவர்களை மன்னார் மீன்வளத்துறை அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைத்தனர். பின் மீனவர்கள் மீது எல்லை தாண்டி மீன்பிடிக்க வந்ததாக வழக்கு பதிந்து மன்னார் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர். மீனவர்களை ஆக.25 வரை சிறையில் அடைக்க நீதிபதி உத்தரவிட்டார். இதையடுத்து வவுனியா சிறையில் மீனவர்கள் அடைக்கப்பட்டனர்.