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/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/﻿ ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் நடுக்கடலில் விரட்டியடிப்பு : வலைகள் மூழ்கடிப்பு

﻿ ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் நடுக்கடலில் விரட்டியடிப்பு : வலைகள் மூழ்கடிப்பு

﻿ ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் நடுக்கடலில் விரட்டியடிப்பு : வலைகள் மூழ்கடிப்பு

ADDED : ஜூலை 29, 2026 02:32 AM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 02:32 AM

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ராமேஸ்வரம்: நடுக்கடலில் மீன்பிடித்த ராமேஸ்வரம் மீனவர்களை இலங்கை கடற்படை வீரர்கள் விரட்டியடித்தனர். பீதியில் மீனவர்கள் வலைகளை வெட்டி கடலில் மூழ்கடித்து தப்பினர்.

ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து நேற்று முன்தினம் 463 விசைப்படகுகளில் மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க சென்றனர். இவர்கள் வழக்கம் போல் இந்திய, இலங்கை எல்லையில் மீன் பிடித்த போது அங்கு இரு கப்பலில் ரோந்து வந்த இலங்கை கடற்படை வீரர்கள், துப்பாக்கியை காட்டி எச்சரித்து மீனவர்களை விரட்டினர். இதனால் பீதியடைந்த அவர்கள் க டலில் வீசிய வலைகளை படகில் அவசரமாக இழுத்து வைத்துக் கொண்டு நாலாபுறமும் படகுடன் சிதறி ஓடினார்கள்.

இதில் 20 க்கும் மேற்பட்ட படகுகளில் மீனவர்கள் வலையை இழுக்க தாமதம் ஆனதால் வலைகளை அரிவாளால் வெட்டி கடலில் மூழ்கடித்து விட்டு வெறும் படகுடன் நேற்று காலை ராமேஸ்வரம் கரை திரும்பினர். இலங்கை கடற்படை கெடுபிடியால்

பெரும்பாலான படகில் மீன்வரத்து இன்றி நஷ்டம் ஏற்பட்டதாக தெரிவித்தனர்.

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