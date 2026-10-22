ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் 3வது நாளாக 'ஸ்டிரைக்'

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ADDED : அக் 07, 2026 06:38 PM
ராமேஸ்வரம்: இலங்கை சிறையில் உள்ள மீனவர்களை விடுவிக்க கோரி 3வது நாளாக நேற்றும் ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் வேலை நிறுத்தம் செய்தனர்.
இலங்கை சிறையில் உள்ள ராமேஸ்வரம் மீனவர்களை விடுவிக்கவும், 2018 முதல் தற்போது வரை இலங்கை கடற்படை சிறை பிடித்த படகிற்கு நிவாரணம் வழங்கிட கோரியும் அக்.5 முதல் ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் தொடர் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். 3வது நாளாக நேற்றும் மீனவர்களின் ஸ்டிரைக் தொடர்ந்ததால் ராமேஸ்வரம் கடலோரத்தில் உள்ள பெரும்பாலான டீக்கடைகள், லேத் பட்டறைகள் மூடப்பட்டிருந்தன.
தொடர் வேலை நிறுத்தத்தால் மீனவர்கள் வேலையின்றி பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இலங்கை கடற்படை கெடுபிடியால் பெரும்பாலான மீனவ இளைஞர்கள் வேலை தேடி கொச்சி, மங்களூரு, கன்னியாகுமரிக்கு சென்றுள்ளனர். இதனால் ராமேஸ்வரத்தில் மீனவ தொழிலாளர்கள் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டு கடலுக்கு செல்ல முடியாத நிலை உள்ளது என படகு உரிமையாளர்கள் தெரிவித்தனர்.