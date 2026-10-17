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ராமேஸ்வரம் மீனவர்களுக்கு அக்.,30 வரை காவல் நீட்டிப்பு
ராமேஸ்வரம் மீனவர்களுக்கு அக்.,30 வரை காவல் நீட்டிப்பு
ADDED : அக் 16, 2026 10:19 PM
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ராமேஸ்வரம்: இலங்கைச் சிறையில் உள்ள ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் 9 பேருக்கு அக்., 30 வரை சிறைக் காவலை நீட்டித்து அந்நாட்டு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
செப்.,8ல் ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து மீன்பிடிக்க சென்ற மீனவர்கள் 9 பேரை இலங்கை கடற்படை வீரர்கள் கைது செய்து யாழ்ப்பாணம் சிறையில் அடைத்தனர். கோர்ட் வாய்தா நாளான நேற்று மீனவர்களை ஊர்காவல் துறை நீதிமன்றத்தில் போலீசார் ஆஜர்படுத்தினர்.
வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, மீனவர்களுக்கு அக்.,30 வரை சிறைக் கவலை நீட்டித்து உத்தரவிட்டார். இதையடுத்து மீனவர்களை மீண்டும் போலீசார் சிறையில் அடைத்தனர். மீனவர்கள் விடுவிக்கப்படலாம் என குடும்பத்தினர் எதிர்பார்த்த நிலையில் சிறைக்காவல் நீட்டித்த தகவலால் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.