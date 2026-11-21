/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ராமேஸ்வரம் கடலில் ஹெலிகாப்டர் பயிற்சி
UPDATED : நவ 21, 2026 03:29 AM
ADDED : நவ 20, 2026 07:48 PM
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ராமேஸ்வரம்:
ராமேஸ்வரம் கடலில் இந்திய கடற்படை வீரர்கள் ஹெலிகாப்டரில் இருந்து குதித்து நீச்சல் பயிற்சியில் ஈடுபட்டனர்.
ராமநாதபுரம் அருகே ஐ.என்.எஸ்., பருந்து கடற்படை விமான தளத்தில் இருந்து இந்திய கடற்படை வீரர்களுடன் ஹெலிகாப்டர் புறப்பட்டது. ராமேஸ்வரம் அக்னி தீர்த்த கடலில் இருந்து 1 கி.மீ.,ல் ஹெலிகாப்டரில் இருந்து கயறு மூலம் கடலில் குதிக்கவும், மீண்டும் கயறு மூலம் ஹெலிகாப்டரில் ஏறவும் வீரர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது.
அவசர காலத்தில் கடலில் தத்தளிக்கும் மீனவர்கள், வீரர்களை மீட்கவும், கடற்படையில் புதிதாக இணைந்த வீரர்களுக்கு வழங்கப்படுவது வழக்கமானது தான் என பாதுகாப்பு படையினர் தெரிவித்தனர்.