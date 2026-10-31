ராமேஸ்வரம் அருகே படிகள் மண் அரிப்பில் சேதம் : ரூ.2.91 லட்சம் வீணாகும் அபாயம்
ராமேஸ்வரம் அருகே படிகள் மண் அரிப்பில் சேதம் : ரூ.2.91 லட்சம் வீணாகும் அபாயம்
UPDATED : அக் 31, 2026 07:11 PM
ADDED : அக் 31, 2026 07:06 PM
ராமேஸ்வரம்:
ராமேஸ்வரம் அருகே தங்கச்சிமடத்தில் புதிய சிமென்ட் படிக்கட்டுகள் மண் அரிப்பில் சேதமடையும் அபாயம் உள்ளது.
தங்கச்சிமடம் ஊராட்சி நாலுபனை முனீஸ்வரர் கோயில் அருகே உள்ள குளத்தை சுற்றி சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சிமென்ட் கான்கிரீட்டில் சுற்றுச் சுவர் அமைத்தனர். ஆனால் இந்த குளத்தில் படிக்கட்டுகள் இல்லாததால் பக்தர்கள் புனித நீராட முடியாமல் பெரும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகினர். இந்நிலையில் மண்டபம் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் சார்பில் ரூ.2.91 லட்சத்தில் சிமென்ட் கான்கிரீட்டில் புதிய படிக்கட்டுகள் அமைத்தனர்.
இந்த புதிய படிக்கட்டுகளை சுற்றி பாதுகாப்பான கட்டுமானங்கள் இல்லாததால், சமீபத்தில் பெய்த கனமழைக்கு புதிய படிக்கட்டுகளை சுற்றி மண் அரிப்பு ஏற்பட்டு பள்ளம் ஏற்பட்டது. இதனை சரி செய்யாவிடில் இனிவரும் நாளில் சேதமடையும் அபாயம் உள்ளது. இதனால் அரசு நிதி ரூ. 2.91 லட்சம் வீணாகும் அபாயம் உள்ளது. எனவே புதிய படிக்கட்டுகள் சேதமடையாமல் பாதுகாக்க அதிகாரிகள் முன்வர வேண்டும்.