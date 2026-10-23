﻿ ராமேஸ்வரம் கோயிலுக்கு புதிய யானை

ADDED : செப் 26, 2026 03:41 AM
ராமேஸ்வரம்: ராமேஸ்வரம் ராமநாதசுவாமி கோயிலுக்கு சிவா என்ற புதிய யானை சென்னை சேவா டிரஸ்ட் சார்பில் வழங்கப்பட்டது.
ராமேஸ்வரம் கோயில் பவானி யானை கோவையில் நடந்த புத்துணர்வு முகாமில் உயிரிழந்தது. 2013ல் ராமலட்சுமி என்ற யானையை ராம்கோ குரூப் வழங்கினர். இந்த யானை தற்போது பக்தர்களுக்கு அருளாசி வழங்கி வருகிறது. தற்போது சென்னை சேவா டிரஸ்ட் சார்பில் புதிதாக சிவா எனும் யானை வழங்கப்பட்டது.
நேற்று இரவு 8:30 மணிக்கு லாரியில் வந்திறங்கிய யானை சிவாவை கோயில் குருக்கள் மகா தீபாராதனை செய்து வரவேற்றார். இணை ஆணையர் சுரேஷ், பேஷ்கார் கமலநாதன், சேவா டிரஸ்ட் நிர்வாக இயக்குனர் அனுராதா பழங்கள் கொடுத்து வரவேற்றனர்.
இதுகுறித்து அனுராதா கூறியதாவது: உலக நன்மைக்காக ராமேஸ்வரம், திருவண்ணாமலை, காஞ்சிபுரம், வைத்தீஸ்வரன் கோயில், மதுரை மீனாட்சி கோயில்களுக்கு 5 யானைகள் தானமாக வழங்கப்பட்டது. யானை சிவாவுக்கு 5 வயது 8 மாதங்கள் ஆகிறது. இந்த யானை அசாம் தேசிய வன விலங்குகள் பூங்காவில் இருந்து வனத்துறை அனுமதியுடன் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது என்றார்.